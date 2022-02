Quel est notre pouvoir sur la langue ? Laélia Véron et Maria Candea Bibliothèque Buffon, 26 mars 2022, Paris.

Bibliothèque Buffon, le samedi 26 mars à 15:00

On a souvent peur d’écrire, peur de prendre la parole, peur de faire des fautes, peur de triturer la langue, peur qu’elle soit fragile… Et la plupart du temps on attend que des autorités nous disent comment écrire et comment parler. Mais ces autorités, notamment les équipes des dictionnaires et des grammaires, ont les yeux braqués sur nos pratiques et on a un pouvoir sur la langue qu’on méconnait. La langue n’est autre chose qu’une pratique sociale, plus plastique et moins fragile qu’on ne l’imagine, traversée de tensions permanentes, depuis toujours. Qui décide de ce qui est correct et ce qui ne l’est pas ? Comment et pourquoi créer des mots, féminiser, angliciser, franciser, etc. ? Doit-on avoir peur d’abimer la langue quand on y est attaché ? Les linguistes proposent de mener ce débat à leur façon. NB : Ce texte respecte la réforme orthographique de 1990 * **Maria Candea** est professeure en sociolinguistique à l’université Sorbonne Nouvelle, docteure en linguistique française. Elle est également cofondatrice et membre du comité de rédaction de la revue GLAD! consacrée aux recherches sur le langage, le genre et les sexualités. * **Laélia Véron** est maitresse de conférences en stylistique et langue française à l’université d’Orléans, docteure en langue et littérature françaises, agrégée de lettres modernes et diplômée de l’ENS de Lyon. Elle est également enseignante en milieu carcéral. Elles ont animé le podcast [Parler comme jamais](https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais) sur Binge Audio et publié : – _Le français est à nous. Petit manuel d’émancipation linguistique_. Ed. La découverte, 2019 – _Parler comme jamais. La langue : ce qu’on croit et ce qu’on en sait._ Ed. Le Robert, Binge, 2021

Entrée libre sur inscription

Rencontre-débat d’après le podcast « Parler comme jamais » sur Binge Audio et le livre adapté de l’émission de radio.

Bibliothèque Buffon 15 bis Rue Buffon, 75005 Paris Paris Quartier du Jardin des Plantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T17:00:00