Quel est le coût écologique d’une œuvre XR ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Quel est le coût écologique d'une œuvre XR ? Alors que la création numérique ont longtemps navigué à vue, des études et expérimentations viennent donner un éclairage sur les impacts environnementaux des œuvres XR* et des œuvres numériques. Samedi 23 mars, 11h00 Cité des sciences et de l'Industrie

Comme tous les secteurs d’activités, celui de la création artistique est désormais contraint de mesurer son empreinte écologique et d’établir sa feuille de route de décarbonation pour les années à venir.

La création numérique, réputée énergivore, n’est pas épargnée. D’autant plus que les perspectives scientifiques permettent déjà d’anticiper une contraction énergé tique dans les prochaines décennies.

Comment évaluer le coût écologique d’une œuvre XR ?

Quels futurs ces premières études d’impact laissent-elles entrevoir ?

Modéré par Adrien Cornelissen, auteur et journaliste spécialiste en création numérique

