Quel cirque !

2023-01-14 – 2023-01-15

Faites votre choix !

Les spectacles du week-end d’ouverture de la Biennale Internationale des Arts du Cirque « Kamélia et ses folles alliées » et « Home » jouent à la même heure et chaque spectacle a son entrée ! L’accès au spectacle « Kamelia et ses folles alliées » se fait par la rue Jobin, l’accès au spectacle « Home » se fait par la rue François Simon,. Les déplacements sur le site de la Friche sont susceptibles d’être compliqués en raison de l’affluence !



• Kamélia et ses folles alliées – Lyx Reyens

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 16h

Cour Jobin

(accès par la rue Jobin, entrée principale de la Friche)

Renouant avec les racines populaires du cirque, le spectacle place en son centre un portique baptisé Kamélia, qui permet un dispositif à géométrie variable mettant en scène trapèze ballant et corde volante, tour à tour synchronisés, désaxés, superposés. Tout fait interaction avec le public, rien n’est caché, tout est mis en valeur : les changements de matériel transforment la technicienne en acrobate, le bruit des poulies et des cordes fait office de musique tandis que les musicien·nes tiennent les longes. Kamélia a trouvé ses folles alliées. L’inattendue proximité des roi et reine du ballant avec le public, l’élan de la création vocale et instrumentale en live, font de ce spectacle une célébration joyeuse de la confiance et du collectif.

Après leur formation au Centre National des Arts de Cirque,

Darianne Koszinski (corde volante) et Ivan Morales Ruiz (trapèze ballant) décident en 2020 de former un collectif -Lxs Reyenxs Project (prononcer Las Reyenas) – qui accueille Eline et Cassidy à la musique puis Elisabeth à la technique. « Kamélia et ses folles alliées » est leur premier spectacle.

Idée originale et mise en scène : Darianne Koszinski et Ivan Morales Ruiz / Interprètes : Darianne Koszinski, Cassidy Sacré, Eline Esteve, Ivan Morales Ruiz et Elisabeth Page

Création

Durée : 30 min – dès 5 ans

Trapèze ballant et corde volante





• Home – Cie Hors Surface

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 16h

Champ de Mai

(accès par la rue François Simon, accès parking de la Friche)

Poétique et physique, visuelle et musicale, morcelée et rythmée, volontiers hallucinée, une histoire sur les opposés dont nous sommes faits. De nos désirs d’envol jusqu’à nos racines au sol. De ce qu’il faut apprendre à ce qu’il faut quitter. Un conte sans numéro sur la verticalité, librement inspiré du mythe d’Icare et de son désir d’ascension.

Hors Surface est une compagnie varoise qui défend depuis 10 ans un cirque multiple et nouveau. La compagnie développe un processus d’écriture et de création entre cirque, danse, musique et théâtre. La recherche de Damien Droin, directeur artistique de Hors Surface, s’articule autour de la perception du monde en mutation.

Auteur et interprète : Damien Droin

Durée : 20 min – dès 3 ans

Funambule et trampoline





••• En amont des deux spectacles :



• Impact d’une course – La Horde dans les pavés

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 14h30

Déambulation In Situ, 30 min, dès 3 ans

Quand architectes et urbanistes dessinent les villes, ils négligent trop souvent la capacité d’invention des habitant•es. Avec Impact d’une course, la compagnie La Horde dans les Pavés décide de saluer tous•tes les habitant•es du monde en abordant la ville autrement qu’en ce pourquoi elle a été prévue. Elle puise dans les techniques de cirque indisciplinées, dans le parkour, l’escalade psychobloc, la danse contemporaine en basket, la toy-music, l’afro-beat psychadelic et probablement aussi dans Grand Theft Auto 4. Le musicien ne lâche jamais les acrobates d’un pas et porte par sa musique l’envie de faire de ce spectacle autant un moment d’exploration collective qu’un concert intimiste expérimental.

Une création de : Cédric Blaser, Constant Dourville, Lili Parson, Clara Prezzavento, Maxime Steffan et Léon Volet / Avec : Cédric Blaser ou Benjamin Becasse, Constant Dourville, Lili Parson, Clara Prezzavento, Maxime Steffan et Léon Volet

[Cour Jobin]



• Palette(s) – Cie Moost

Acrobatie, manipulation d’objets, 30 min, dès 8 ans

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 15h10

Palette(s) est une pièce pour 2 artistes et 20 palettes. Dans ce spectacle, Cédric Gagneur et Marc Oosterhoff ont voulu donner une autre vie aux palettes sans en faire du mobilier de bar hipster ni des bacs à tomates bio. A travers des jeux d’équilibre et de manipulation, le duo crée une série de défis souvent trop difficiles pour eux qu’ils réalisent pourtant avec joie. Palette(s) c’est une ode à la chute, une pièce pleine d’échardes qui flirte entre danse et cirque.

Conception et interprétation : Cédric Gagneur et Marc Oosterhoff

[Placette]



• Tendre & Cruel – Cie Azeïn

Cadre aérien, acrobatie, musique live, clown, 45 min, dès 3 ans

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 15h10

Un duo de voltige, un musicien et un agrès original, le cadre aérien en quatre directions. Dans un huis clos musical et aérien, le trio explore la complexité des relations humaines avec humour, rage et tendresse. Un spectacle poétique et grinçant où voltige et contretemps fusionnent… Ou pas. Tendre & cruel est l’adaptation de La vie tendre et cruelle des animaux sauvages, le premier spectacle de la compagnie en 2011.

Metteure en scène : Audrey Louwet

Acrobates : Lilian Dufour et Marie Guibert

Musicien-clown : Etienne Barboux

Assistante mise en scène : Valérie Bral

[Place des Quais]



• Nous ne sommes pas des oiseaux – Opus #1 – Association poétique industries – Cie Sylvie Guillermin

Samedi 14 janvier à 11h30 & 14h30

Dimanche 15 janvier à 14h30

Appartenant à trois opus traitant de la condition humaine, ce solo sur perche, créé en 2008, explore les thèmes de l’évasion, de l’envol, du besoin de solitude et de la peur de la société. Le personnage central ne peut être en accord avec lui-même que dans une canopée imaginaire, éloignant de lui les lourdeurs et violences du monde. A travers d’incessants va-et-vient entre le monde d’en haut et d’en bas, entre le rêve et la réalité, le spectacle exprime le refus d’affronter ses peurs : le mât, seul lien entre deux univers, devient alors l’ultime refuge. Nous ne sommes pas des oiseaux – Opus #1 inspiré des deux premiers soli sur perche de Sylvie Guillermin, L’Île aux vents (1988) et Tête en l’Air (1998)..

Chorégraphie : Sylvie Guillermin

Interprétation : Elsa Ferret

Composition : Fred Dutertre

[Sous le Module]



••• Et aussi



• Projection vidéos Télécirque

Samedi 14 janvier – 11h30 à 16h30

Dimanche 15 janvier – 14h00 à 16h00

Pour en savoir plus sur le cirque contemporain, Télécirque propose depuis près

de 10 ans des programmes audiovisuels courts sur la création circassienne et les acteurs de cet art en mouvement permanent. A découvrir également sur Youtube et sur : www.archaos.fr

[Cabaret Aléatoire]



• Spectacle participatif

L’école du risque – Groupe N+1 – Cie des Ateliers du spectacle

Dimanche 15 janvier à 18h

L’école du risque est le récit d’une utopie, celle de la création d’une école pour apprendre à pendre des risques.

1h30, dès 10 ans

[Petit Plateau]

Week-end d’ouverture de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

https://www.biennale-cirque.com/fr/

