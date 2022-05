QUEL CIRQUE ! “L’AVIS BIDON – FACE A”, 23 août 2022, .

QUEL CIRQUE ! “L’AVIS BIDON – FACE A”

2022-08-23 21:00:00 – 2022-08-23 21:50:00

Tout commence, ou tout a commencé, on ne sait pas trop, mais ça s’active en piste.

« Ne bougez surtout pas ! … 5min ! … 5min !! »

Des tours et des bidons dressent le décor : tantôt éléments acrobatiques, tantôt trépied pour pousser la chansonnette. Les 4 garçons jouent leur désarroi face au monde.

Dans ce spectacle, l’expression est autant physique que verbale.

Ça bouge, ça saute, ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure !

À travers la bascule, le chant, l’échelle libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte, et l’acrobatie sur bidons, nos circassiens nous plongent au cœur de leur relation familiale hautes en couleur sur fond d’un univers musical décapant.

Ce cirque se joue de la proximité avec le public : allure décontractée, c’est ainsi que les 4 comparses partagent leurs prouesses et leur humour décalé. Totalement maîtres de leur corps et des risques qu’ils leur font prendre, Zackary, Baptiste, Charlie et Boris s’envolent toujours plus haut, toujours plus fort dans des figures à la précision millimétrique.

« Entre jeu burlesque et cirque de haut vol, “L’avis bidon – Face A” est un message d’amitié et d’optimisme »

Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr

Dans le cadre du festival Quel Cirque ! découvrez le spectacle “l’Avis Bidon – Face A” par le cirque La Compagniele mardi 23 août !

dernière mise à jour : 2022-04-29 par