QUEL CIRQUE ! “GRAVIR” Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 juillet 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

QUEL CIRQUE ! “GRAVIR” Cloître des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-07-12 21:00:00 – 2022-07-12 21:35:00 Cloître des Ursulines 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 35° C ! Mais qu’elle idée !? C’est une chorégraphie qui apparaît entre deux corps : Gabi est une danseuse, une diva qui sautille, alors que Garance, une québéquoise qui cherche à poser des mots sur ses nouvelles sensations en plein milieu d’une pièce muette.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets… Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger…

Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ?

Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr

Dans le cadre du festival Quel Cirque ! découvrez le spectacle Gravir par la Compagnie Les Quat’Fers en l’Air, le mardi 12 juillet.

culture@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 97 https://culture-chateaugontier.fr/

Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 35° C ! Mais qu’elle idée !? C’est une chorégraphie qui apparaît entre deux corps : Gabi est une danseuse, une diva qui sautille, alors que Garance, une québéquoise qui cherche à poser des mots sur ses nouvelles sensations en plein milieu d’une pièce muette.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets… Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur. Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger…

Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout en palpant l’air de la voltige ?

Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr

Cloître des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-29 par