QUEL CIRQUE ! “E2”, 9 août 2022, .

QUEL CIRQUE ! “E2”

2022-08-09 21:00:00 – 2022-08-09 21:52:00

E2, Cirque Tranchant. Un spectacle drôle, piquant et plein de poésie.

“E2” nous parle de fraternité et de plantes vertes, avec de l’acrobatie sur échelle libre, sur mât chinois, de la tendresse et du lancer de couteaux à tire larigot.

Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les cibles sont multiples, le danger est latent, le projectile surprend, la vigilance redouble, le jeu en devient d’autant plus excitant. Terrain de jeu glissant pour un duo de lanceur-manipulateur sur le fil du rasoir.

Ce spectacle interroge les relations entre les hommes, les frères… de manière sensible, avec tout le spectre des émotions que cela implique. La relation entre les personnages sera tantôt fraternelle, amicale ou conflictuelle, poussant ces émotions à l’extrême pour en dégager leur simple absurdité.

Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr

Dans le cadre du festival Quel Cirque ! découvrez le spectacle “E2” par la Compagnie La Folle Allure le mardi 09 août !

