Quel cirque ! Centre historique minier Lewarde, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées et en clin d’œil à cette année placée sous le signe du sport et des corps en mouvement, des artistes circassiens animeront le site de la fosse Delloye !

Equilibriste, jongleurs, contorsionniste et acrobates du Centre régional des arts du cirque de Lomme vous attendent sur l’ancien site industriel, mis en lumière depuis le parking jusqu’aux galeries, et où vous serez accueillis par le nouveau Géant du Centre Historique Minier.

Les petites faims trouveront à se rassasier avec friterie et foodtrucks (service en continu de 19h à 23h30).

Accès libre et gratuit à l’ensemble du site et des animations.

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Lewarde 59287 Nord Hauts-de-France 03 27 95 82 82 http://www.chm-lewarde.com http://fr-fr.facebook.com/pages/Centre-Historique-Minier/202357783142697 Installé sur une ancienne fosse, le plus grand musée de la mine en France vous propose une visite guidée dans les 450 mètres de galeries où vous pénétrerez dans les chantiers d’extraction du charbon. Le médiateur culturel met les machines en fonctionnement pour recréer l’ambiance du fond. À la surface, les expositions permanentes –le bureau comptable, l’estaminet, l’écurie…– et temporaires complètent votre découverte.

© Centre historique minier

© Centre Historique Minier