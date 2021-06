QUEL CIRQUE ! : BPM Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 août 2021-17 août 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

QUEL CIRQUE ! : BPM 2021-08-17 – 2021-08-17 Château-Gontier 4, bis, Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

BPM est un concert concert jonglé où la musique se regarde et le mouvement s’écoute…

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences… Du rap indien au funk en passant par l’électro, deux body-percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste composent un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle avec le groove!

Jauge limité, réservations auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 (à partir de fin juin)

Dans le cadre de la programmation Quel Cirque ! découvrez BPM par la Cie Poc.

tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74 https://www.chateaugontier.fr/

