QUEL CIRQUE ! “ACCROCHE-TOI SI TU PEUX” Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 août 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

QUEL CIRQUE ! “ACCROCHE-TOI SI TU PEUX” Cloître des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-08-05 21:00:00 – 2022-08-05 21:45:00 Cloître des Ursulines 4 Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour.

C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment.

Renseignements 02 43 09 55 97 – culture@chateaugontier.fr

Dans le cadre du festival Quel Cirque ! découvrez le spectacle “Accroche-toi si tu peux” par la Compagnie Les Invendus le vendredi 5 août !

