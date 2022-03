Quel bilan, suite à la mise en œuvre de l’ordonnance de la loi ELAN En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Quel bilan, suite à la mise en œuvre de l'ordonnance de la loi ELAN

le mardi 21 juin à 17:30

Quel bilan, suite à la mise en œuvre de l’ordonnance de la loi ELAN ——————————————————————- La loi ELAN du 23 novembre 2018 et son ordonnance du 30 octobre 2019 ont profondément modifié la loi du 10 juillet 1985. Quel bilan peut-on tirer ? Quelles sont les conséquences pour la gestion et l’administration des copropriétés ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés **→ Mardi 21 juin 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/w7iy5anC6vj3xMej7](https://forms.gle/w7iy5anC6vj3xMej7) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

2022-06-21T17:30:00 2022-06-21T19:00:00

