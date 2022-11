Quel avenir pour l’océan ? Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 17 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La Bpi organise un événement dans le cadre de son cycle « Rendez-vous climat » autour de l’avenir de l’océan. L’océan a longtemps été perçu comme une ressource inépuisable. Pourtant, les écosystèmes marins sont fragiles. L’ONU rapporte que plus de la moitié des espèces marines pourraient avoir disparues d’ici à 2100, les algues prolifèrent : les fonctions de régulation du climat sont altérés. Plusieurs chefs d’états se sont exprimés cet été et ont promis de s’engager pour la protection et la conservation de l’océan. Mais les mesures mises en place sont-elles suffisantes ? Comment mieux protéger cet espace ? Quelles sont les impacts des techniques de pêche industrielle ? Venez débattre de ces questions ! Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/quel-avenir-pour-ocean/ contact.communication@bpi.fr

© Maneph9 / Pixabay

