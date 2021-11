Nantes Hôpital privé du Confluent (ex.Nouvelles Cliniques Nantaises) Loire-Atlantique, Nantes Quel avenir pour les soins palliatifs dans un monde qui change ? Hôpital privé du Confluent (ex.Nouvelles Cliniques Nantaises) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00

Conférence Quel avenir pour les soins palliatifs dans un monde qui change ? Pour répondre à cette question, l'Équipe Mobile de Soins Palliatifs de l'Hôpital Privé du Confluent est heureuse d'inviter le Dr Claire Fourcade, à l'occasion de sa grande conférence annuelle. Le Dr Claire Fourcade est médecin en soins palliatifs à l'Hôpital Privé du Grand Narbonne et présidente de SFAP, Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Elle est auteure de deux ouvrages : "1001 vies en soins palliatifs" et "Les patients au cœur" publiés chez Bayard. Tout public. Hôpital privé du Confluent (ex.Nouvelles Cliniques Nantaises) Nantes 44200 Nantes Sud 02 28 25 50 00

