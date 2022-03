Quel avenir pour l’agroécologie ? La ferme Nature & Découvertes, 22 mars 2022, Versailles.

Quel avenir pour l’agroécologie ?

La ferme Nature & Découvertes, le mardi 22 mars à 09:00

**Avec les témoignages de :** **Jacques Caplat**, Agronome, ethnologue et auteur. À paraître : (Re)devenir Paysan, éditions Actes Sud **Françoise Vernet,** Présidente – Terre et Humanisme. Publication du premier baromètre de l’Agroécologie : “Les Français et l’agroécologie” **Clotilde Bato,** Déléguée générale – SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires Co-créateur de Passerelle Paysanne, plateforme pour accompagner les jeunes paysans dans leur projet d’installation **Jérémy Diais,** Éleveur de porc bio. Élu national du syndicat des jeunes agriculteurs. Promoteur de l’initiative Demain je serai paysan **Conférence-débat proposée et animée par :** **Gilles Degroote**, concepteur et responsable de la ferme Nature & Découvertes, fondateur de CLAP (agriculture & écologie urbaine) _À l’issue de la conférence nous planterons un Olivier en hommage à Pierre Rabhi qui nous a beaucoup inspiré et a inauguré la Ferme Nature & Découvertes._

Gratuit – inscription obligatoire

Comment (re)devenir paysan au XXIe siècle pour la revitalisation des territoires et la renaissance de la biodiversité?

La ferme Nature & Découvertes Passage des étangs gobert Versailles Chantiers Yvelines



