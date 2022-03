“Quel aménagement du territoire français au XXIème siècle ?” – Gérard-François Dumont Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 17 mai 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

“Quel aménagement du territoire français au XXIème siècle ?” – Gérard-François Dumont 18 rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-05-17 – 2022-05-17

Villefranche-de-Rouergue Aveyron 18 rue du Sergent Bories Aveyron Villefranche-de-Rouergue

EUR Développement durable, décentralisation et mondialisation : tels sont les enjeux dans l’évolution des territoires français au XXIème siècle. Or, pendant des décennies, l ’État a déployé une politique de « déménagement » du territoire. N’est-il pas temps de définir les axes essentiels d’une politique volontariste d’aménagement du territoire français au service du bien commun ?

Recteur et professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Gérard-François DUMONT, enseigne à l’Institut de Géographie. Géographe, économiste et démographe, il dirige la revue “Population&Avenir”. Vice-président de l’Académie de Géopolitique de Paris et administrateur de la Société de Géographie, il a collaboré à plus d’une centaine d’ouvrages portant sur l’Europe, la Russie, la Méditerranée, l’Amérique latine, l’Afrique… Parmi ses ouvrages de référence figurent notamment Les migrations internationales, Les nouvelles logiques migratoires (Sedes), Les analyses de Population et Avenir … Invité pour des conférences sur tous les continents, il intervient souvent comme expert dans les médias.

Venez assister à la conférence de Gérard-François Dumont, “Quel aménagement du territoire français au XXIème siècle ?”, le mardi 17 mai à 18h30 au lycée Beauregard !

