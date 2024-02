Queerness : deux week-ends de danses et de performances au musée du quai Branly Musée du quai Branly Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 17 février 2024 au dimanche 18 février 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

A partir de 15 euros

Invitée à programmer deux week-ends au musée, l’artiste chorégraphe Bintou Dembélé choisit d’aborder la pluralité du genre et des sexualités dans l’histoire et les expressions culturelles des Suds et des périphéries à travers performances, spectacles et palabres, avec des artistes de tous les horizons

Au programme de ces quatre jours : performance avec l’artiste mexicain Luka Avendaño, un muxhe qui performe le troisième genre de la culture zapothèque du Mexique ; théâtre avec la pièce Tom à la ferme ; danse avec Legacy, créé par la danseuse et chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré qui rend hommage aux femmes en lutte de par le monde, et Rite de passage, Solo II par Bintou Dembélé qui développe une esthétique transdisciplinaire dans la recherche d’une pensée et d’une danse marronnes. Les dimanches 11 et 18 février, répondant à l’invitation de la chorégraphe, des artistes présentent leurs créations lors des « Palabres », moments d’échanges libres et ouverts avec les spectateurs.

La programmation

Samedi 10 février

16h : Réquiem para un alcaraván, Lukas Avendaño

19h : Tom na Fazenda, Armando Babaioff et Rodrigo Portella d’après Michel Marc Bouchard

Dimanche 11 février

10h30-20h : Palabres

18h : Rite de passage, solo II, Bintou Dembélé

Samedi 17 février

17h : Legacy, Nadia Beugré

20h : Legacy, Nadia Beugré

Dimanche 18 février

10h30-20h : Palabres

18h : Rite de passage, solo II, Bintou Dembélé

Musée du quai Branly 37 Quai Jacques Chirac 75007 Paris

Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/invitation-a-bintou-dembele-new657053dd8022c963018704

Victor Pollak Armando Babaioff & Gustavo Rodrigues