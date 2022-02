Queeraoké avec Amal Alpha – Semaine de l’égalité Bibliothèque de la Cité, 5 mars 2022, Genève.

Queeraoké avec Amal Alpha – Semaine de l’égalité

Bibliothèque de la Cité, le samedi 5 mars à 17:00

Le Queeraoké est une grande fête où nous sommes enfin des stars. Le Queeraoké est un espace où les voix silenciées peuvent retentir. Le Queeraoké est un dispositif émancipateur où la vulnérabilité des chanteur-euse-x-s entre en résonance avec la générosité du public et nous enveloppe d’une grande vibration d’amour qui guérit. Amal Alpha amène le karaoké partout : dans les caves, les parcs, les bars, les théâtres, les maisons de quartier, sur des chars… et dans les bibliothèques ! Les personnages qu’elle incarne (Cindy Lopette, Gay Chevara ou encore Roger Féedesprés) utilisent l’humour et l’autodérision pour créer un espace joyeux, festif et tendre où chacun-e-x peut briller de mille feux face à un public survolté et faire l’expérience du potentiel guérisseur du chant. Cet espace est dédié tout particulièrement à celles et ceux qui n’entrent pas dans les moules de cette société blanche-cis-hétéro-patriarcale. Entrée libre, inscription conseillée. Retrouvez également Amal Alpha le dimanche 6 mars, 14h-17h, pour l’atelier « Ha zut, c’est ça les paroles? » (infos dans ce même agenda).

Gratuit

Karaoké décalé à la Bibliothèque de la Cité

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T20:00:00