Atelier Juxtapoz (Le Couvent), le mercredi 4 août à 19:00

Culture Urbaine & Make me Prod Presente: LINE UP : PERFORMANCE : Nicole Rafael ? est une péruvienne arrivée en France il y a quelques années. Elle rend hommage à sa culture à travers ses peintures et ses performances de bodypainting. Sa nouvelle série met à l’honneur la riche histoire des pays latino-américains. L’utilisation de la peinture fluorescente lui permet de travailler davantage sur le mélange multiculturel. Amoureuse de cultures variées à travers le monde, elle s’intéresse particulièrement à la communication des cultures autochtones par images et symboles. En somme, elle fait briller l’histoire avec ses couleurs fluos. CONCERT GAÏO délivre une pop stellaire à l’univers singulier, de la chanson anglophone aux racines soul, teintée d’envolées électro organique orchestrale. Personnage ambivalent, entre un Woodkid et une Nina Simone, entre folie et élégance, populaire et atypique. SEUL EN SCÈNE : Maxime Potard “Danser dans mon salon sans me poser de question” Seul en scène poétique documentaire et dansé autour du terme : VIRILITE DANSE : Perlla Rannielly Danseuse brésilienne, réside en France depuis 2018 femme trans. Activistes du mouvement lgbtquia+, travaillant la violence du corps dans une voie d’expression artistique. MIX : Dj WAKA est auteur-compositrice, rapeuse et Dj. Ces influences viennent essentiellement des musiques noires, du hip hop, aux musiques d’Afrique de l’ouest et centrale ce vers quoi elle tends est : l’Afrofuturisme et l’afro-fusion. Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement. 3 preuves sanitaires sont acceptées : Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours

Entrée libre + Adhésion 2€

Atelier Juxtapoz (Le Couvent) 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-08-04T19:00:00 2021-08-04T22:30:00