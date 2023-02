Queen Omega & Friends – Release Party “Freedom Legacy” La Bellevilloise, 30 mars 2023, Paris.

Le jeudi 30 mars 2023

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 24.2 EUR

Jeudi 30 mars, La Bellevilloise à la plaisir d’accueillir La Release Party de Queen Omega & Friends.

Après une année 2022 marquée par la sortie du single “Fittest” et des concerts en festivals, Queen Omega revient sur scène en 2023 avec une tournée européenne pour la sortie de son nouvel album “Freedom Legacy” et nous fait l’honneur d’un concert à La Bellevilloise pour sa Release Party !

Avec une sortie prévue le 24 mars prochain et quatre singles déjà dévoilés “Fittest”, “Wise Queens”, “See You Down” et “Lioness”, cet album se construit comme une sorte de recueil de pensées qu’elle lègue à ses fans et à ses enfants. Un héritage qui réunit ses plus profonds questionnements sur la condition humaine et sur les relations entre les Hommes, dans lequel elle chante ses luttes pour la liberté et l’indépendance des femmes, avec des textes militants et porteurs d’espoir pour les nouvelles générations. Un voyage introspectif et musical aux accents new roots, reggae et dancehall produit par LionsFlow Productions.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.queenomega.com/ https://www.facebook.com/QueenOmegaMusic https://www.facebook.com/QueenOmegaMusic https://talowa.festik.net/

Queen Omega & Friends – Release Party “Freedom Legacy”