Queen Extravaganza au Zénith de Paris Zénith Paris La Villette Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

à partir de 57,5 euros

Queen Extravaganza, le seul et unique concert validé et produit par les membres originels du groupe : Roger Taylor & Brian May sera à Paris le 26 mars 2024 pour une soirée hommage au groupe Queen.

Depuis plus de 10 ans, la troupe de musiciens sélectionnés par Roger Taylor et Brian May se produit à guichet fermé partout dans le monde.

Des classiques aux indémodables titres de Queen pendant 1h30 de concert en passant par « Bohemian Rhapsody », « Another One Bites the Dust », sans oublier « We Will Rock You », « A Kind Of Magic » et beaucoup, beaucoup d’autres standards.

Ces musiciens talentueux jouent à la perfection, voire avec plus de maîtrise que Queen à certains moments. Les 90 minutes du concert comptent plus de 20 classiques de Queen choisis parmi les plus grands succès du groupe.

Zénith Paris La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://www.gdp.fr/fr/catalogue/queen-extravaganza-paris-2024-03-26 https://www.gdp.fr/fr/catalogue/queen-extravaganza-paris-2024-03-26

