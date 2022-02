“QUEEN – ELTON” THOMAS ET DAMIEN JARRY EN CONCERT AU MANS Le Mans, 10 mars 2022, Le Mans.

“QUEEN – ELTON” THOMAS ET DAMIEN JARRY EN CONCERT AU MANS Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans

2022-03-10 21:00:00 – 2022-03-10 22:30:00 Salle des concerts 58 Rue du Port

Le Mans Sarthe

10 EUR QUEEN – ELTON

Damien Jarry – piano

Thomas Jarry – violoncelle

Deux monuments du rock anglais : ELTON JOHN et QUEEN dans un hommage inédit piano et violoncelle.

Pendant 5 ans, les Frères Jarry ont rendu hommage au groupe Queen à travers leur spectacle “QUEEN CONCERTO“, enchainant les tubes de façon inédite et personnelle, à mi-chemin entre le rock et la musique classique.

Avec leur nouveau spectacle, ils associent désormais à la musique de Queen celle d’Elton John, pour un grand ping-pong de répertoire entre ces deux monuments du rock anglais.

Une playlist feu d’artifice, éclectique et décalée, dans laquelle vous redécouvrirez des titres d’Elton John aux côtés de ceux de Queen. Une heure et demie de surprises, de fougue, d’humour et de passion, dans un “récital-show“ pour toutes les générations.

