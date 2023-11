Les Rakoons QUEEN ELISABETH’S PUB Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Les Rakoons QUEEN ELISABETH’S PUB Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence. Les Rakoons Jeudi 23 novembre, 19h30 QUEEN ELISABETH’S PUB Le QUEEN ELISABETH’S PUB accueillent Les Rakoons.

Du Rock, de la Pop, de la Soul, de la haute voltige musicale, le tout dans la bonne humeur… Ça ne se loupe pas

Réservation conseillée : 04 42 63 50 03

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ QUEEN ELISABETH’S PUB 50 Rue Henri Bessemer, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13592 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu QUEEN ELISABETH'S PUB Adresse 50 Rue Henri Bessemer, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville QUEEN ELISABETH'S PUB Aix-en-Provence latitude longitude 43.483803;5.382318

