Queen Blood SALLE GUY OBINO, 4 avril 2023, VITROLLES.

Queen Blood SALLE GUY OBINO. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 20:30 (2023-04-02 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Retrouvez la nouvelle effervescence chorégraphique issue des clubs new-yorkais avec les sept amazones de Queen Blood. Une danse portée par un esprit de liberté, doublé de finesse et de swing, dans la virtuosité d’une communion aérienne, vigoureuse et joyeuse. Cette pièce combative et festive dresse aussi le portrait du regretté Ousmane Sy, disparu subitement en 2020 et sa vision de la danse comme lien entre les humains. Mêlant house dance et danses traditionnelles africaines, la pièce met en lumière une féminité du corps et du geste portée par la virtuosité du groupe. Le titre qui signifie Sang Noble annonce une féminité puissante, où chacune des interprètes affirme sa singularité.PMR : 04 42 02 46 50 Ousmane Sy, Compagnie Paradox-sal

SALLE GUY OBINO VITROLLES Rue Roumanille Bouches-du-Rhone

