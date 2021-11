Queen Blood Théâtre du Rond-Point, 3 mai 2022, Paris.

Éloge de la féminité : quand sept danseuses house font vibrer l’esprit du clubbing new-yorkais.

En invitant les sept amazones de Queen Blood, le Théâtre de la Ville prend à bras-le-corps la nouvelle effervescence chorégraphique, issue des clubs new-yorkais. On y danse dans un esprit de liberté, doublé de finesse et de swing, dans la virtuosité d’une communion aérienne, vigoureuse et joyeuse. Cette pièce combative et festive dresse aussi le portrait du regretté Ousmane Sy, décédé subitement, fin 2020 : sa noblesse d’esprit, son amour de la vie et sa vision de la danse comme lien entre les humains. Mêlant house dance et danses traditionnelles africaines, Queen Blood met en lumière une féminité du corps, de la danse et du geste qui s’inscrit dans la virtuosité du groupe. Le titre signifie : Sang Noble ! Aussi annonce-t-il d’emblée une féminité puissante, où chacune des interprètes affirme haut et fort sa singularité.

(+) CETTE OEUVRE A REÇU LE 3e PRIX ET LE PRIX DE LA TECHNIQUE DU CONCOURS DANSE ÉLARGIE 2018 ORGANISÉ PAR LE THÉÂTRE DE LA VILLE-PARIS ET LE MUSÉE DE LA DANSE-RENNES, EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS.

