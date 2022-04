QUEEN BLOOD Sochaux Sochaux Catégories d’évènement: Doubs

Sochaux

QUEEN BLOOD Sochaux, 14 avril 2022, Sochaux.

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 21:00:00

11 EUR Ça n'arrête pas de bouger du côté des danses hip-hop. Ça bouge quand des jeunes femmes poussent les portes de cet univers très masculin à l'origine. Ça bouge quand un centre chorégraphique national est confié à un collectif de hip-hop. Et ça bouge dans le spectacle Queen Blood. Sept danseuses, sept femmes, en sont les interprètes: rareté absolue dans ce style. Qui est leur chorégraphe ? Ousmane SY, star du hip-hop hexagonal, membre du célèbre Wanted Posse et du collectif FAIR-E qui a pris la direction du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne en janvier 2019. Genre de prédilection ? La house. Aussi profonde que tonique, cette gestuelle a quelque chose d'androgyne. C'est en discothèques qu'ele a propséré. Ousmane Sy lui a conféré une noblesse, en puisant son inspartion dans les danses traditionnelles africaines et en l'appliquant aux principes de la house dance donnant ainsi naissance à l'Afro House Spirit. Sur scène, l'ensemble très dynamique est un ballet, qui donne à chacune l'opportunité, fulgurante, dexplorer sa propre idée de la féminité. Chacune incroyablement virtose dans sa spécialité (locking, popping, hype etc), toutes dans le partage enthousiaste de la puissance de danser au temps présent. billetterie@mascene.eu +33 3 81 91 37 11

