La Chapelle-sur-Erdre Capellia Loire-Atlantique, Nantes Queen Blood – Ousmane Sy – Saison Capellia Capellia La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Queen Blood – Ousmane Sy – Saison Capellia Capellia, 17 février 2022, La Chapelle-sur-Erdre. 2022-02-17

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 12 € à 20 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h) Danse hip hop. “Queen Blood” invite sept danseuses de Paradox-Sal à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à la performance, afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité. Construit à partir des parcours et expériences personnels de chacune d’elles, “Queen Blood” est un concentré intime et vibrant qui plonge ses racines dans le populaire, qui s’actualise au présent. Portées par une musique house puissante, les performances s’enchaînent avec une énergie libératrice. Chorégraphe : Ousmane Sy – Assistante à la chorégraphie : Odile LacidesInterprètes : Allauné Blegbo, Megan Deprez, Valentina Dragotta, Dominique Elengua, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Mwendwa Marchand, Audrey Minko, Stéphanie Paruta Durée : 1h. Public : en famille, à partir de 8 ans Dans le cadre du festival Hip Opsession Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240 02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Capellia Adresse Chemin de Roche Blanche Ville La Chapelle-sur-Erdre lieuville Capellia La Chapelle-sur-Erdre