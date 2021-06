Queen Blood / Ousmane Sy, All 4 House, Paradox-sal Théâtre d’Orléans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Orléans.

Queen Blood / Ousmane Sy, All 4 House, Paradox-sal

Théâtre d’Orléans, le vendredi 9 juillet à 20:30

**Il n’est pas si fréquent dans le milieu du hip-hop de pouvoir présenter un crew 100% féminin. Queen Blood relève le défi de réunir sur scène sept danseuses de hip hop autour de la question de la féminité.** Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée ou subie… Mélangeant les styles (hip hop, dancehall, locking, popping, krump), chacune est ainsi amenée à exprimer sa personnalité pour rendre visibles, au plateau, l’ombre et la lumière propres à l’intime. Toutes sont remarquables de virtuosité, en harmonie et complices quand elles évoluent ensemble, mais aussi singulières, lors de solos, inspirés de l’esprit battue. Grâce et puissance, au programme de ce ballet hip-hop qui donne la pêche ! Le groupe Paradox-sal a été créé en 2012 par Ousmane Sy. Ambassadeur de la house dance et de l’Afro house spirit, le danseur et chorégraphe était aussi membre de Wanted Posse et co-fondateur de Serial Stepperz. Il a également fait partie du collectif FAIR-E et avait pris les rênes du centre chorégraphique national de Rennes en janvier 2019. [Teaser du spectacle](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/queen-blood-report-59.html?article=2217) − **All 4 House / Paradox-sal Chorégraphie Ousmane Sy** Assistante chorégraphique Odile Lacides Interprétation 7 danseuses du groupe Paradox-sal, parmi Allauné Blegbo, Valentina Dragotta, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, Stéphanie Paruta Costumes Hasnaa Smini Lumière Xavier Lescat Son, arrangements Adrien Kanter − Vendredi 9 juillet 20h30 − Salle Touchard Durée 1h

5€ à 25€

Avec grâce et puissance, ce ballet hip-hop vous donnera la pêche à coup sûr !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T21:30:00