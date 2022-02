Queen Blood Istres, 12 mars 2022, Istres.

Queen Blood Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône

Sur des boucles électro très rythmiques, sept danseuses aux multiples influences chorégraphiques et culturelles, déploient leurs virtuosités techniques et leurs singularités pour questionner la féminité à travers la danse et le mouvement. Queen Blood est un spectacle généreux et subtil, riche en émotions, un concentré intime et vibrant.

Figure incontournable du hip-hop, spécialiste en house dance, Ousmane Sy reflète cette jeune génération de chorégraphes qui s’imposent dans le panorama de la danse contempo- raine. Membre du collectif FAIR-E, il est depuis janvier 2019 co-directeur du CCN de Rennes et de Bretagne. Au croisement des rythmes africains et de l’esprit clubbing, il a créé un style inimitable « l’afro-house », une danse à la fois aérienne et pulsionnelle qu’il développe avec Paradox-sal, un groupe 100 % féminin.



« Acoustique et électro, la nouvelle création d’Ousmane Sy remue la house. (…) Elles sont sept reines à venir de tous les styles du hip hop, et à se glisser dans ce ballet urbain en mode afro-house, entre légèreté et ancrage pulsionnel. » La Terrasse



Spectacle initialement programmé au théâtre de La Colonne

Collectif FAIR-E Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

