Queen Blood – Festival [TrafiK]* Bergerac, 23 novembre 2021, Bergerac.

Queen Blood – Festival [TrafiK]* Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2021-11-23 20:30:00 – 2021-11-23 21:30:00 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne

Danse, à partir de 8 ans. Queen Blood invite les danseuses du groupe Paradox-Sal à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à la performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité.

Construit à partir des parcours et expériences personnels de chacune d’elles, Queen Blood est un concentré intime et vibrant qui plonge ses racines dans le populaire et qui s’actualise au présent.

Disparu subitement en décembre dernier, Ousmane Sy faisait partie du collectif FAIR-E qui dirige le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne depuis janvier 2019 (avec Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye, Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, Marion Poupinet).

© timothee lejolivet

dernière mise à jour : 2021-09-13 par