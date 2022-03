QUEEN A MAN À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 17 juin 2022, Baugé-en-Anjou.

QUEEN A MAN À BAUGÉ
Jardins de l'Hôtel Dieu Baugé
Baugé-en-Anjou

2022-06-17 – 2022-06-17 Jardins de l’Hôtel Dieu Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Queen a Man

Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury – Spectacle de rue

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède, des suites du Sida. Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.

Vêtus de jeans customisés et marcel blancs moulants, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de… Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

Sur les morceaux d’anthologie de ce groupe mondialement célèbre, ils vont parader dans les rues de vos communes ou allées de festival, afin que cette date anniversaire soit célébrée comme il se doit : avec chorégraphies, lancés de bâton breton, percussions urbaines, sourires et choeurs moustachus, rock’n’roll attitude… pour partager un vrai moment d’allégresse parmi la population et/ou festivaliers.

à partir de 8 ans

Jardins de l’Hôtel Dieu Baugé Baugé-en-Anjou

