De fil en aiguille #2 Les Serres – Tiers-lieu agriculturel Québriac Dimanche 15 octobre, 14h00

Artoutaï productions propose une après-midi festive. Ateliers, maquillage, spectacle, défilé tout en volume et goûter local. Dimanche 15 octobre, 14h00 1

En lien avec la costumothèque « La Source » d’Artoutaï Productions, nous vous proposons une après-midi festive autour du costume. Venez, seul•e ou en famille, pour assister à des ateliers, vous faire maquiller avec Les décoiffées du pinceau, voir les Guy, Psy et King (les vrais !), défiler en volume et vous poser autour d’un goûter local !

L’évènement est entièrement GRATUIT alors n’hésitez plus !

14h à 16h30 : Arelier robe collaborative : Ajoutez votre griffe sur une des robes du défilé // 14h à 16h30 : Fablab : customisez des montures de lunettes en bois et défilez durant les Enrobées // 14h-17h : Les décoiffées du pinceau : Osez un maquillage sur mesure // 14h à 16h30 : La Traction (spectacle) Guy, Psy et King // 14h à 16h : Ateliers chapeaux : Habillez vos têtes pour défiler durant Les enrobées // 17h : Les enrobées : Défilé de (très) haute couture avec les créations des ateliers // Buvette et goûter local par BVBR

Vous souhaitez participer à un atelier et/ou au défilé, merci de réserver au 07 81 12 26 85 ou lasource@artoutai.com

Les Serres – Tiers-lieu agriculturel Québriac Launay Québriac 35190 Ille-et-Vilaine