Sportez-vous bien Aire de loisirs Queaux

Vienne

Sportez-vous bien Aire de loisirs, 17 juillet 2023, Queaux. Découverte du paddle (chaussures fermées conseillées), beach soccer, tennis et danse en ligne. Accès libre..

Aire de loisirs Queaux

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paddle boarding (closed shoes recommended), beach soccer, tennis and line dancing. Free access. Paddle boarding (se recomienda calzado cerrado), fútbol playa, tenis y baile en línea. Acceso gratuito. Entdecken Sie das Paddeln (geschlossene Schuhe empfohlen), Beach Soccer, Tennis und Line Dance. Freier Zugang. Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP

