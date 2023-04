Atelier / Initiation à l’aquarelle – avec Marine Chauvet 86150 Queaux 3 route du stade, 10 juin 2023, Queaux.

Marine Chauvet partage l’expo « À Corps Perdu » avec Pierre Choumil de mai à août. Elle est peintre et professeur de dessin car elle aime partager son processus créatif. Aucun niveau requis / tt public..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:30:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Marine Chauvet shares the exhibition « À Corps Perdu » with Pierre Choumil from May to August. She is a painter and drawing teacher because she likes to share her creative process. No level required / all public.

Marine Chauvet comparte la exposición « À Corps Perdu » con Pierre Choumil de mayo a agosto. Es pintora y profesora de dibujo porque le gusta compartir su proceso creativo. No se requiere nivel / todo público.

Marine Chauvet teilt sich von Mai bis August die Ausstellung « À Corps Perdu » mit Pierre Choumil. Sie ist Malerin und Zeichenlehrerin, da sie ihren kreativen Prozess gerne mit anderen teilt. Kein Niveau erforderlich / tt public.

