Exposition des résidents de La Nougeraie / EHPAD de Usson-du-Poitou 86150 Queaux 3 route du stade, 27 avril 2023, Queaux.

En Plein Virage accueillera les résidents de La Nougeraie, l’EHPAD de Usson, et les travaux qu’ils ont réalisé avec leurs animatrices (motivées et motivantes!)..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 16:00:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



En Plein Virage will welcome the residents of La Nougeraie, the EHPAD of Usson, and the work they have done with their animators (motivated and motivating!).

En Plein Virage dará la bienvenida a los residentes de La Nougeraie, el EHPAD de Usson, y al trabajo que han realizado con sus (¡motivados y motivadores!) animadores.

En Plein Virage wird die Bewohner von La Nougeraie, dem Pflegeheim in Usson, und die Arbeiten, die sie mit ihren (motivierten und motivierenden!) Betreuern durchgeführt haben, vorstellen.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP