Accès libre

Un duo de Clownicien / Musiclown pour toute la famille, proposé dans le cadre de la Foire du 1er mai de Queaux par la MJC Champ Libre & la Boulit’. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi Queaux Queaux 86 Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Julien GERBIER et Vincent SIROTE (auteurs et interprètes), Jérémy OLIVIER (auteur, metteur en scène)

Co-diffusion La Boulit/MJC Champ Libre et la commune de Queaux

Dans le cadre de la Foire du 1er mai organisée par le Comité des Fêtes et la commune de Queaux.

