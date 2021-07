Bobigny Stade départemental de La Motte Bobigny, Seine-Saint-Denis Que voyez-vous ? Stade départemental de La Motte Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

« Les objets, le plus souvent incomplets, cassés, ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient à l’origine. » La photographe joue avec quelques objets découverts sur les fouilles de La Motte… et se joue de votre regard… Alors, que voyez-vous ? Une exposition d’Emmanuelle Jacquot, photographe au Service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis.

« Les objets, le plus souvent incomplets, cassés, ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient à l’origine. » La photographe joue avec quelques objets découverts sur les fouilles de La Motte… Stade départemental de La Motte 59 rue Marcel Cachin Bobigny 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis

