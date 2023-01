Que vous réserve 2023 ? Gonnetot, 23 février 2023, Gonnetot Gonnetot.

Que vous réserve 2023 ?

Grande Rue Presbytère de Gonnetot Gonnetot Seine-Maritime Presbytère de Gonnetot Grande Rue

2023-02-23 – 2023-02-25

Presbytère de Gonnetot Grande Rue

Gonnetot

Seine-Maritime

Gonnetot

QUE ME RESERVE 2023 ?

QUELS SONT LES NOMBRES QUI ME GUIDERONT SUR MON CHEMIN DE VIE ?

Je vous invite à découvrir les vibrations de vos nombres pour l’année 2023 !

J’ai invité Caroline experte en Lithothérapie. Elle vous accompagnera durant l’atelier et pourra vous guider dans le choix de la pierre qui facilitera votre cheminement durant cette année nouvelle. Vous découvrirez tous les potentiels de cette nouvelle année, les énergies à votre disposition, les embûches à éviter, les trésors cachés dans certaines combinaisons de nombre. Vous découvrirez l’énergie fabuleuse des Pierres et leur pouvoir de guérison. Ces deux merveilleux outils que sont la Lithothérapie et la Numérologie vous guideront sur votre chemin de vie.

Nous vous accueillons au Presbytère de Gonnetot le jeudi 23 février à partir de 18h.

Programme :

Le vendredi matin vous découvrirez les nombres importants de votre thème pour l’année 2023 et l’après-midi, Caroline vous aidera grâce à son écoute et son intuition à vous guider dans le choix de la pierre qui pourra vous accompagner sur le chemin de cette nouvelle année.

Le samedi, nous analyserons les domaines de vie à développer en 2023.

PAF : du jeudi 23 à 18h pour le repas du soir au samedi 25 à 16h30

2 nuitées en pension complète en chambre single : 160 € ou en chambre double : 140 €

Prix du stage : 200 € ( l’achat de pierre est facultatif et sera à régler en supplément directement à Caroline)

Soit un total de 360 € en single ou 340 € en double.

Le nombre de personnes est limité.

Les inscriptions sont ouvertes, nous privilégions les personnes logeant sur place.

Pour participer sans hébergement, me contacter.

Un acompte de 100 € confirmera votre inscription. Le solde sera à régler au moment du stage.

QUE ME RESERVE 2023 ?

QUELS SONT LES NOMBRES QUI ME GUIDERONT SUR MON CHEMIN DE VIE ?

Je vous invite à découvrir les vibrations de vos nombres pour l’année 2023 !

J’ai invité Caroline experte en Lithothérapie. Elle vous accompagnera durant l’atelier et pourra vous guider dans le choix de la pierre qui facilitera votre cheminement durant cette année nouvelle. Vous découvrirez tous les potentiels de cette nouvelle année, les énergies à votre disposition, les embûches à éviter, les trésors cachés dans certaines combinaisons de nombre. Vous découvrirez l’énergie fabuleuse des Pierres et leur pouvoir de guérison. Ces deux merveilleux outils que sont la Lithothérapie et la Numérologie vous guideront sur votre chemin de vie.

Nous vous accueillons au Presbytère de Gonnetot le jeudi 23 février à partir de 18h.

Programme :

Le vendredi matin vous découvrirez les nombres importants de votre thème pour l’année 2023 et l’après-midi, Caroline vous aidera grâce à son écoute et son intuition à vous guider dans le choix de la pierre qui pourra vous accompagner sur le chemin de cette nouvelle année.

Le samedi, nous analyserons les domaines de vie à développer en 2023.

PAF : du jeudi 23 à 18h pour le repas du soir au samedi 25 à 16h30

2 nuitées en pension complète en chambre single : 160 € ou en chambre double : 140 €

Prix du stage : 200 € ( l’achat de pierre est facultatif et sera à régler en supplément directement à Caroline)

Soit un total de 360 € en single ou 340 € en double.

Le nombre de personnes est limité.

Les inscriptions sont ouvertes, nous privilégions les personnes logeant sur place.

Pour participer sans hébergement, me contacter.

Un acompte de 100 € confirmera votre inscription. Le solde sera à régler au moment du stage.

info@presbytere-gonnetot.fr https://www.presbytere-gonnetot.fr/stages/numerologie-et-lithotherapie

Presbytère de Gonnetot Grande Rue Gonnetot

dernière mise à jour : 2023-01-10 par