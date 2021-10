Avion Collège Paul Langevin Avion, Pas-de-Calais “Que vous enseigne la crise liée à la pandémie de Covid 19 ?” par Isabelle Millon Collège Paul Langevin Avion Catégories d’évènement: Avion

Pas-de-Calais

“Que vous enseigne la crise liée à la pandémie de Covid 19 ?” par Isabelle Millon Collège Paul Langevin, 6 décembre 2021, Avion. “Que vous enseigne la crise liée à la pandémie de Covid 19 ?” par Isabelle Millon

du lundi 6 décembre au lundi 10 janvier 2022 à Collège Paul Langevin

Les situations de basculement ou de transformation peuvent être l’occasion de repenser sa propre existence. La crise nous invite à identifier et à questionner ce que Sartre nomme “mauvaise foi”, série d’habitudes et d’obligations que nous prenons pour la réalité de notre quotidien. Il s’agit de retrouver cette liberté fondamentale à partir de laquelle tout peut être repensé et questionné. Comment avez-vous vécu cette crise ? Cela a-t-il changé quoi que ce soit dans votre vie ? A-t-elle été l’occasion pour vous de vous interroger sur votre existence ? Quelles ont été vos interrogations à ce sujet ? Dans la crise, sommes-nous responsables ou victimes ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

XXX Collège Paul Langevin 2 rue Barbès – Avion Avion Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T15:30:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T16:00:00;2022-01-10T14:00:00 2022-01-10T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avion, Pas-de-Calais Autres Lieu Collège Paul Langevin Adresse 2 rue Barbès - Avion Ville Avion lieuville Collège Paul Langevin Avion