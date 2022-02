Que viennent les barbares Theatre Molière,Scène Nationale de Sète, 28 janvier 2022, Sète.

Theatre Molière, Scène Nationale de Sète, le vendredi 28 janvier à 10:00

Myriam Marzouki s’interroge : « qui aujourd’hui n’est toujours pas perçu comme Français et pourquoi ? » Rappelant à nous des personnages historique – James Baldwin, Mohamed Ali, Toni Morrison, Claude Lévi-Strauss ou encore Marianne – la fiction fait naître les étincelles de rencontres improbables, susceptibles d’éclairer notre présent. Artiste d’un théâtre de la pensée qui s’engage dans les enjeux de notre époque, Myriam Marzouki détricote les imaginaires qui font que les peaux non blanches n’entrent pas dans la carte postale française. À quelle altérité renvoie cette surface de l’apparence que nul ne choisit ? À quelle peur ? À quelles histoires ? Que viennent les Barbares fait de la scène un laboratoire imaginaire et poétique qui tente de saisir ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Que viennent les Barbares est une manière de participer à l’écriture de ces récits qui manquent où s’incarnent des figures, s’éprouvent les présences de celles et ceux qui font la France, ce pays multiple et divers que le « roman national » n’épuise pas.

Que viennent les Barbares tire les fils d’histoires oubliées ou méconnues pour éclairer quelques angles morts du récit national, faisant de la scène un laboratoire imaginaire et poétique

