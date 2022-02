Que viennent les barbares Théâtre 71, 19 janvier 2022, Malakoff.

du mercredi 19 janvier au vendredi 21 janvier à Théâtre 71

Sur scène, six personnages ambivalents se confrontent pour tirer les fils d’une histoire mondiale de la France. Invoquant Toni Morrison, Mohamed Ali ou encore Claude Lévi-Strauss, Myriam Marzouki mêle les récits et provoque les rencontres improbables, dans un espace-temps qui brouille les frontières entre le passé et le présent. Avec son réalisme décalé, qui poursuit la ligne d’un théâtre mêlant pensée et affects, Que viennent les barbares télescope les époques pour mieux déconstruire les imaginaires de la citoyenneté et tente ainsi de décortiquer ce qu’est ce « nous » dans la France d’aujourd’hui. Texte et dramaturgie Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki, mise en scène Myriam Marzouki, avec Louise Belmas, Marc Berman, Ali Esmili, Claire Lapeyre Mazérat, Samira Sedira, Maxime Tshibangu, scénographie Marie Szersnovicz, lumières Christian Dubet, son Jean-Damien Ratel, costumes Laure Maheo, construction décor Ateliers de la MC93, crédit photo Christophe Raynaud de Lage

Que viennent les Barbares tire les fils d’histoires oubliées ou méconnues pour éclairer quelques angles morts du récit national, faisant de la scène un laboratoire imaginaire et poétique

2022-01-19T08:00:00 2022-01-19T08:30:00;2022-01-20T08:00:00 2022-01-20T08:30:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00