Que viennent les barbares Scene Nationale de Marseille,Le Zef Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Que viennent les barbares Scene Nationale de Marseille,Le Zef, 25 janvier 2022, Marseille. Que viennent les barbares

du mardi 25 janvier au mercredi 26 janvier à Scene Nationale de Marseille, Le Zef

Se poser la question de ce qu’être français signifie, c’est se demander en creux qui est l’étranger. Le barbare. C’est ce creux, cette béance que la metteuse en scène Myriam Marzouki explore ici. Co-écrite avec Sébastien Lepotvin, la pièce convie d’éminents témoins sur scène : James Baldwin, Toni Morrison, Mohamed Ali, Jean Sénac, Claude Lévi-Strauss… Et Marianne, bien sûr. Confrontations improbables, voire anachroniques, rencontres poétiques, échanges saisissants. De péripéties géographiques en rappels historiques, le propos se resserre autour de la société contemporaine, interroge ses idées reçues, ses à priori, la force des apparences, les peurs irrationnelles, les réflexes transmis consciemment ou non de génération en génération. Que viennent les barbares est une tentative de saisir ce qui nous sépare et ce qui nous unit, en tirant quelques fils de l’histoire mondiale pour questionner (et éclairer) tout ce qui nous arrive afin d’appréhender ce paysage nouveau dessiné par les migrations et les exils. Le titre est celui d’un poème du grec Cavafis empreint d’une grande force symbolique : s’il se passe dans l’Antiquité, il est pourtant diablement contemporain. Que viennent les Barbares tire les fils d’histoires oubliées ou méconnues pour éclairer quelques angles morts du récit national, faisant de la scène un laboratoire imaginaire et poétique Scene Nationale de Marseille,Le Zef Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T12:00:00 2022-01-25T12:30:00;2022-01-26T12:00:00 2022-01-26T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Scene Nationale de Marseille,Le Zef Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Scene Nationale de Marseille,Le Zef Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Scene Nationale de Marseille,Le Zef Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Que viennent les barbares Scene Nationale de Marseille,Le Zef 2022-01-25 was last modified: by Que viennent les barbares Scene Nationale de Marseille,Le Zef Scene Nationale de Marseille,Le Zef 25 janvier 2022 LE ZEF Marseille marseille Scene Nationale de Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône