Se poser la question de ce qu’être français signifie, c’est se demander en creux qui est l’étranger. Le barbare. La pièce convie réinvente des figures historiques, James Baldwin, Toni Morrison, Mohamed Ali, Jean Sénac, Claude Lévi-Strauss… Et Marianne, bien sûr. Confrontations improbables, voire anachroniques, rencontres poétiques, échanges saisissants. De péripéties géographiques en rappels historiques, le propos se resserre autour de la société contemporaine, interroge ses idées reçues, ses à priori, la force des apparences, les peurs irrationnelles, les réflexes transmis consciemment ou non de génération en génération. Que viennent les barbares est une tentative de saisir ce qui nous sépare et ce qui nous unit, en tirant quelques fils de l’histoire mondiale pour questionner (et éclairer) tout ce qui nous arrive afin d’appréhender ce paysage nouveau dessiné par les migrations et les exils. Que viennent les Barbares tire les fils d’histoires oubliées ou méconnues pour éclairer quelques angles morts du récit national, faisant de la scène un laboratoire imaginaire et poétique Théâtre du fil de l’eau,Pantin 20 rue Delizy Pantin Église Seine-Saint-Denis

