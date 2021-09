Que tout s’enflamme, nous attendrons Théâtre Municipal de Nevers, 19 octobre 2021, Nevers.

Que tout s’enflamme, nous attendrons

Théâtre Municipal de Nevers, le mardi 19 octobre à 20:00

Trois personnes mangent, prolongent leur repas et refont le monde. Tout à coup, des personnages en crise leur rendent visite : un boucher plus tendre que sa fonction, un clown précaire et esseulé, un adolescent qui vend des chocolats pour son lycée, sa mère aide-ménagère, un réalisateur convaincu… Ils devront dialoguer et faire face chacun à leurs certitudes. Mais, dans ce désordre du monde, les personnages peuvent-ils s’écouter ? Comment ne pas tomber dans la zone bienpensante, ou la caricature enfermante, d’un métier ou de l’âge d’une personne ? Existe-t-il d’autres rapports que la domination ou la soumission ? Autant de questions que soulève cette pièce au texte polyphonique. IDEM Collectif s’est inspirée des films _Le Charme discret de la Bourgeoisie_ de Luis Buñuel et _Masculin, Féminin_ de Jean-Luc Godard, tous deux questionnant l’assignation sociale, la résistance aux humiliations, l’engagement et ses spasmes. Ponctuées par des chansons jouées en live, les différentes séquences nous plongeront, sans nous en rendre compte, dans un grand rêve éveillé… Entre vision et réalisme, ça chante, ça s’envole, ça boxe et ça beatbox ! Après leur venue en 2018 pour _Yaacobi et Leidental_, la compagnie dijonnaise est de retour à Nevers pour une pièce résolument tournée vers les rapports entre les êtres humains.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Un spectacle ponctué par des chansons en live, insipiré par Buñuel et Godard, où l’on découvre des presonnages tous différents, nous questionnant sur le rapport humain.

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T22:00:00