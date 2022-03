Que tout s’enflamme, nous attendrons Salle Jean-Favre, 24 mai 2022, Langres.

Que tout s’enflamme, nous attendrons

Salle Jean-Favre, le mardi 24 mai à 20:30

Par la compagnie Idem Collectif. Trois personnes bien comme il faut mangent et prolongent leur repas. Ils refont le monde. Défilent des personnages en crise : un boucher plus tendre que sa fonction, un clown précaire et esseulé, un adolescent qui vend des chocolats, sa mère aide-ménagère, un chien nommé Las Vegas… Ils devront dialoguer. Dominer ? Se soumettre ? Existe-il d’autres rapports ? Est-il encore possible de s’écouter ? Inspirée par Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel, la compagnie dijonnaise Idem Collectif nous plonge dans une forme rêvée, entre vision et réalisme, entre satire et absurde. Un théâtre vivant, polyphonique, musical : ça chante, ça s’envole, ça boxe et ça beatbox. Durée : 1h45

12 / 10 / 5,5 €

Par la compagnie Idem Collectif. Trois personnes bien comme il faut mangent et prolongent leur repas. Ils refont le monde.

Salle Jean-Favre Rue de la Salle Jean-Favre 52200 Langres Langres Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T20:30:00 2022-05-24T22:30:00