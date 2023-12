« Que sur toi se lamente le Tigre » au Théâtre de la Tempête, 12 janvier 2024, .

Du vendredi 12 janvier 2024 au dimanche 11 février 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h20

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h20

.Public adolescents adultes. payant

places de 10€ à 24€

renseignements au 01 43 28 36 36

Alexandre Zeff adapte le roman d’Emilienne Malfatto, prix Goncourt du premier roman 2021

Parce qu’elle est tombée enceinte sans être mariée, une jeune femme va mourir. Écrite comme une tragédie classique, cette pièce raconte un crime d’honneur au sein d’une famille irakienne de nos jours. L’autrice Émilienne Malfatto a vécu en Irak où elle a exercé en tant que photojournaliste avant de signer ce texte coup de poing. Les voix y sont lumineusement enchâssées. Celle de l’héroïne, amoureuse sacrifiée, celles des membres de sa famille et enfin la voix millénaire du Tigre, témoin lucide et désespéré du chaos et de la folie des hommes. Aveuglé par le poids des traditions, chacun des protagonistes confie ses doutes et ses certitudes quant à l’issue de cette fatale journée. Adepte d’un théâtre qui fusionne tous les arts, Alexandre Zeff met à vif les mots d’Émilienne Malfatto pour mieux dénoncer la condition des femmes dans notre monde contemporain. Un spectacle hybride, poétique et cathartique, une grande polyphonie des corps et des langues.

Théâtre de la Tempête – La Cartoucherie – Route du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.la-tempete.fr/saison/2023-2024/spectacles/que-sur-toi-se-lamente-le-tigre-710 +33143283636 rp@la-tempete.fr https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://la-tempete.notre-billetterie.fr/billets?spec=416

© Néjib