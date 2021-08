Que savez-vous du cristal Saint-Louis ? La Grande Place – Musée du cristal, 18 septembre 2021, Saint-Louis-lès-Bitche.

Que savez-vous du cristal Saint-Louis ?

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Grande Place – Musée du cristal

### Découvrez gratuitement les 2000 pièces de collection du musée, toutes issues des ateliers de la Manufacture Saint-Louis. Situé au cœur de la halle verrière en activité, le musée Saint-Louis retrace plus de 400 ans d’histoire et d’innovations de la manufacture, un récit mêlant patrimoine et création contemporaine. Imaginée par l’agence Lipsky+Rollet (Equerre d’Argent 2005), cette conception architecturale audacieuse propose un parcours s’enroulant progressivement sur trois niveaux et reposant sur les fondations d’un extraordinaire puits central, vestiges d’un ancien foyer du four de fusion du XIXe siècle, témoignant du jeu ancestral du feu et de la terre. Sublimé par plusieurs lustres, la star de cet atrium est un géant de cristal : 120 lumières, 1780 pièces en cristal, une œuvre unique créée spécialement pour le musée. Cet écrin architectural abrite la collection permanente du musée constituée de plus de 2000 objets exceptionnels, issues des collections patrimoniales de la manufacture. D’une délicatesse étonnante, ces véritables chefs-d’œuvre, s’organisent à travers un parcours chronologique et une vingtaine de catégories classées par technique de fabrication, ponctuées de vidéos illustrant les gestes ancestraux des maîtres verriers de Saint-Louis.

Gratuit. Entrée libre.

La Grande Place – Musée du cristal Rue du Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00