gratuit

Conférence par Françoise LIMON-BONNET, conservatrice générale du patrimoine, responsable du Minutier central aux Archives nationales, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. Le Minutier central des notaires de Paris, équipe responsable des archives produites par les notaires de la capitale – archives qui, pour les plus anciennes, remontent à la fin du XVe siècle – s’efforce d’accumuler les connaissances et les instruments de recherche permettant de mieux entrer dans les actes notariés, notamment depuis plusieurs années, au travers de la Salle des inventaires virtuelle des Archives nationales dont les contenus s’enrichissent régulièrement. En parallèle, Marie-Françoise Limon-Bonnet s’efforce aussi d’accumuler les connaissances sur les notaires eux-mêmes, dans l’idée de livrer un jour un dictionnaire prosopographique. Ce sont les premiers résultats de cette enquête qui seront présentés au travers de quelques études de cas portant sur des individus, des dynasties et des offices notariaux. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : http://www.shpif.fr/ inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ http://www.shpif.fr/

