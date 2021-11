Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Que sait-on aujourd’hui des « fresques de Tassili » ? Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Conférence donnée par Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'institut des Mondes africains. Depuis leur grande médiatisation en France, dans les années 1960, notre connaissance des images préhistoriques sahariennes popularisées sous le nom de « Fresque du Tassili » a beaucoup progressé. La Publication de la bande dessinée Tassili sera l'occasion de les présenter dans leur contexte centro-saharien. Séance de dédicaces de la bande-dessinée « Tassili, une femme libre au Néolithique » à 17h30. Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

