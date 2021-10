Que peut-on attendre d’une œuvre d’art ? Collège des Bernardins, 27 novembre 2021, Paris.

Que peut-on attendre d’une œuvre d’art ?

Collège des Bernardins, le samedi 27 novembre à 18:00

Le séminaire L’art au présent du Collège des Bernardins invite Jean de Loisy, directeur des Beaux-arts de Paris, à explorer la question, que peut-on attendre d’une œuvre d’art ? Cette question à la fois ouverte et personnelle permet de cartographier des attentes variées et parfois contradictoire. En tentant de répondre à cette question, il est pris acte du rôle irréductible et incontournable de l’art comme vecteur d’exploration et d’expérimentation. Hors de toute normativité, en réinventant constamment ses propres règles, l’art est un moteur de recherche qui permet d’arpenter le monde et son imprévisible devenir. Dans le cadre du séminaire de recherche L’art au présent du Collège des Bernardins, la question est posée à diverses personnalités qui sont invitées à y répondre en partageant des œuvres qui leur semblent répondre de manière exemplaire à la question. Sous la direction du théologien David Sendrez et du docteur en philosophie Jean-Baptiste de Beauvais, co-responsable du séminaire L’art au présent du Collège des Bernardins. Biographie de Jean de Loisy Directeur des Beaux-arts de Paris, Jean de Loisy a été président du Palais de Tokyo de 2011 à 2018 et a occupé diverses fonctions dans de nombreuses institutions dont le Centre Pompidou et la Fondation Cartier. Il est producteur de l’émission « L’art et la matière » sur France Culture. Dans le cadre de ses activités curatoriales, il a participé à de nombreux événements internationaux dont : la Biennale de Venise en 1993 et en 2011 la Biennale de Gwangju en 1995 Il a organisé de nombreuses expositions dont : « Hors Limites – l’art et la vie » (1995) et « Traces du sacré », Centre Pompidou, Paris (2008) « La Beauté », Avignon (2000) « Monumenta/Anish Kapoor », Grand Palais, Paris (2011) « Les Maîtres du Désordre » (2012), Musée du Quai Branly, Paris « Formes simples », Centre Pompidou-Metz (2014) « Une Brève histoire de l’avenir », Musée du Louvre, Paris (2015) « Monumenta/Huang Yong Ping », The Grand Palais, Paris (2016) Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/que-peut-attendre-dune-oeuvre-dart

