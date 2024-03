Que peut-on attendre de la justice restaurative ? Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris, jeudi 30 mai 2024.

Le jeudi 30 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

01 44 78 80 50 ou

Le film Je verrai toujours vos visages, réalisé par Jeanne Herry et sorti en 2023, a permis au grand public de découvrir un pan méconnu de la justice française : la « justice restaurative », aussi appelée « réparatrice » ou « restauratrice », qui consiste à faire dialoguer, avec l’aide d’un médiateur neutre et formé, une victime et l’auteur d’une infraction. Elle intervient en complément de la justice pénale et vise tant à la reconstruction de la victime, qui peut trouver dans ces temps d’échange une forme d’apaisement, qu’à la responsabilisation de l’auteur de l’infraction et sa réintégration dans la société.

Où en est-on en France en matière de

justice restaurative ? Cette mesure, envisagée comme une opportunité pour

les auteurs d’infractions de prendre

conscience des répercussions de leurs actes, a-t-elle un réel impact sur le

nombre de récidives ? Pour quels types d’infractions

est-ce le plus nécessaire, et dans quelles circonstances cela fonctionne-t-il

le mieux ? Comment se déroulent, sur le terrain, ces temps de dialogue ?

Interviendront lors de cette conférence :

Robert

Cario, professeur

émérite de criminologie à l’Université de Pau, président honoraire de

l’Association pyrénéenne d’aide aux victimes et de médiation et le président

fondateur de l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR), créé en

2013 à Pau.

Bernard

Paix, médiateur,

spécialiste de la prévention et de la gestion des conflits et membre de la

Commission Reconnaissance et Réparation, qui a pour mission de reconnaître et réparer les personnes victimes de

violences sexuelles présumées commises par des membres d’instituts religieux.

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004

Contact : +33142764887 bhdv@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://bibliocite.fr/evenements

Ville de Paris Auguste Rodin, Two Hands. Rodin Museum, Philadelphia