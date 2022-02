Que peut l’éducation populaire face à la crise environnementale ? Jardin de Marie Valtaud Aigre Catégories d’évènement: Aigre

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les bénévoles de L’Assise ont concocté un programme autour du thème de l’année « les jardins face au changement climatique ». Ce café-débat sera animé par plusieurs bénévoles de l’association, permettant à chacun de discuter, et d’apporter son point de vue sur les enjeux de l’éducation populaire face à la crise environnementale que nous traversons, deux thèmes chers à l’association. Installez dans un cadre de verdure, ces deux heures seront consacrées à chercher ensemble des solutions pour un avenir meilleur !

Entrée libre, café offert. Se présenter au stand d’accueil, à l’entrée du jardin.

Venez discuter sur les thèmes de l’environnement et de l’éducation populaire, autour d’un café. Débat organisé par L’Assise, au sein du jardin de Marie Valtaud. Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 Aigre Aigre Villejésus Charente

